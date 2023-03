Marjut Hovin mielestä hedelmällisintä kiusaamisen vastaista toimintaa on kiusaamisen ennaltaehkäisy.

Henkinen väkivalta, kaltoinkohtelu, häirintä, epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen – näillä käsitteillä kuvataan ilmiötä, jota ilmenee perheissä, päiväkodeissa, yläkouluissa, korkeakouluissa, työpaikoilla sekä vanhainkodeissa ja sosiaalisessa mediassa – kaikkialla, missä on ihmisiä. Kiusaaminen liittyy erityisesti subjektiiviseen turvattomuuden, mitätöidyksi ja loukatuksi tulemisen kokemiseen. Kiusaaminen on todettu yhtä vaurioittavaksi psyykkisen trauman aiheuttajaksi kuin perheväkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Pahimmillaan ihminen joutuu kohtaamaan kiusaamista ja toisaalta osattomuutta, mikä altistaa kiusaamiselle elämänsä monissa vaiheissa. Monesti samat ihmiset tulevat kiusatuiksi toistuvasti ja samat ihmiset toisaalta jatkavat kiusaamista yhteisöstä toiseen. Yhteisössä, jossa kiusataan, on usein epävirallisia normeja, jotka tukevat kiusaamisen jatkumista – tällöin ”kiusaamien on seinissä”, sanotaan. Kiusattu hiljennetään, hänen yli kävellään ja hänet eristetään. Tämä on tuhoisaa, sillä inhimillinen elämä tarvitsee sosiaalisia suhteita, hyväksyntää ja osallisuuden kokemusta.

Työ- ja kouluyhteisöihin on luotu yhteisesti laadittuja toimintatapoja erilaisten ristiriita- ja kiusaamistilanteita varten. Kaikista hedelmällisintä on tietysti ennaltaehkäisy, jolloin kiusaamistilanteet vältetään kokonaan. Kiusaamisesta puhuminen on edelleen jonkinlainen tabu, koska puhumiseen on pakko liittää vaikeita käsitteitä, kuten uhri, syyllisyys, vaientaminen, vallan käyttö, pakottaminen, leimaaminen, eristäminen, parjaaminen, juoruilu, kadehtiminen ja nämä ilmiöinä ovat vaikeita käsitellä.

Kiusatut joutuvat usein kestämään pitkään piinaa. Heidän avuksensa on jo joillakin yhdistyksillä toimintaa. Kiusattujen asemaan tulisi vakavasti kiinnittää huomiota myös valtiovallan taholta ja sotealueiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjonnassa. Tarvitaan matalankynnyksen paikkoja, puhelin- ja chat-palveluja, joista olisi ohjaus muuhun tarvittavaan hoitoon kiusatun elämän helpottamiseksi. Vertaistukiryhmien apu on hyväksi todettu monissa kriisi- ja traumatilanteissa. Terveydenhuoltohenkilöstö tarvitsee lisäkoulutusta tähän aihepiiriin, jotta apua osataan antaa oikea-aikaisesti ja riittävästi. Kyse on usein erikoishoitoa vaativasta avuntarpeesta. Kukaan ei saa tuhoutua kiusaamiseen.

Marjut Hovi

eduskuntavaaliehdokas (kd), terveydenhuollon lehtori, km