Kun tekee töitä lasten kanssa, on välillä tarve saada olla hiljaa ja rauhoittua. Silloin on hyvä hakeutua johonkin paikkaan, missä saa olla yksin.

Itse haen hiljaisuutta luonnosta. Veden läheisyys on minulle tärkeää, veden äärellä sielu ja ruumis saa levätä. Veden ääni rauhoittaa ja aina parempi, jos veteen voi pulahtaa ja samalla saada kokea virkistymisen ihme.

Vuoden ensimmäinen Lähetyslehti puhutteli minua kirjoituksellaan ”Jumala, anna uskallus olla hetki hiljaa”.

Siinä puhuttiin Äiti Teresan käyntikortiksi mainitusta ajatuksesta, joka menee suomeksi jotenkin näin. ”Hiljaisuuden hedelmä on rukous, rukouksen hedelmä on usko, uskon hedelmä on rakkaus, rakkauden hedelmä on palvelu ja palvelun hedelmä on rauha”.

Olen itse saanut kokea tästä kauniista ajatuksesta jotain ja kuinka totta nuo sanat ovatkaan. Ensinnäkin hiljaa oleminen, tuntuu olevan kovin vaikeaa puheliaalle ihmiselle, kuten minulle. Se vaati opettelua. Mutta kun maltan rauhoittaa mieleni ja ajatukseni, kuulen Jumalan äänen paremmin ja rukoileminenkin on helpompaa. Rukouksen kautta uskoni pääsee kasvamaan ja rakkaus muihin ihmisiin lisääntyy. Rakkaus saa minut tekemään niitä asioita, joita Jumala on minun kohdalleni varannut ja saan sydämeeni rauhan.

Minulle kävi muutama vuosi sitten juuri näin.

Minut valittiin tuolloin lähetysjohtokuntaan, mutta koin, ettei se ole lainkaan minulle sopiva paikka, en yksinkertaisesti tiennyt lähetystyöstä juuri mitään. Kyselin ja ihmettelin, miksi minut laitetaan johtokuntaan, jota en koe omakseni. Minun mielestäni minun paikkani olisi ollut varhaiskasvatuksen piirissä. Ystävät seurakunnassa rohkaisivat minua ja kehottivat katsomaan asiaa avoimin mielin. Nyt jälkeenpäin täytyy tunnustaa, että Jumala tiesi paremmin kuin minä mikä oli minulle siinä tilanteessa se oikea paikka.

Pikkuhiljaa löysin tieni lähetysiltoihin ja lähetyskirpputorille. Huomasin, että viihdyn kirpputorilla, tapaan siellä tuttuja ja saan aina silloin tällöin tilaisuuden kertoa Jumalan hyvyydestä myös muille.

Jumala johdatti minut kirpputoritoimintaan ja siitä alkoi työ, jonka koen mielekkääksi ja tärkeäksi. Side kirpputoritoimintaan on vain kasvanut ja rauha on sydämessäni, kun teen sitä mihin Jumala on minut tarkoittanut. Rakastan tehdä käsilläni kaikenlaisia asioita ja siellä saan toteuttaa itseäni. Kirpputori on auki vain huhtikuun lopusta syyskuun loppuun. Joten talviaika jää aikaa kerätä voimia ja ideoita seuraavaa kesää varten. Aivan pian on aika valmistautua uuteen kauteen ja kirpputorin avajaisiin.

Tiina Pulkkinen

Kirjoittaja on Nokian seurakunnan lastenohjaaja.