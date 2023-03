Maritta Pahlman on Nokian Uutisten kolumnisti.

Anton Tšehov on aikanaan kirjoittanut näytelmän kolmesta sisaresta, jotka kaihoavat paluuta lapsuudenaikaiseen kotikaupunkiinsa. Kolumnini on samasta teemasta; tosin kaksi meistä on asunut täällä aina ja nyt kolmas sisar haaveilee muuttavansa takaisin Helsingistä vuosikymmenten jälkeen.

Kauas vei työ ja nuoruudenvimma, takaisin kutsuvat ihmiset ja lempeä ehtoo. Miten hyvin lutviutuisikaan elämä pikkukaupungissa ilman isoa ja levotonta ydinkeskustaa tai ilman yhtäkään jakomäkeä. Täällä on rinnan vanhaa ja uutta, rohkeasti taakse- ja eteenpäin katsovuutta. Mitä siilaa pintaan tulijan mieli?

Komeana nouseva hyvinvointikeskus tulee heti huomatuksi. Mutta potentiaalinen paluumuuttaja hoksaa sen varjossa myös vanhat sairaalat. Ei voi muistaa ensiparkaisuaan siellä, mutta kaupungin arvoytimessä on hänen ideansa senioriasuntojen rakentamisesta noiden vanhojen kuorien sisään. Yhteisöllisen arjen ja tiukan talouskurin nimissä meille kelpaisi siellä vaikka jaettu kolmensiskonpeti.

Yhteinen on viimeinenkin leposijamme Viikinharjun laella edeltä menneiden seurana. Ikiaikaisin reunakivin rajatun sukuneliön hiekkaan mahtuu upottamaan vielä viisikymmentäneljä maatuvaa pikku pussukkaa; niistä kolme on varattu meille. Vaikkemme vielä millään jouda!

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, juuri puettuna korkeuksiin kurottaviin ulkotaideteoksiin, toivottaa meille pitkää ikää ja värikästä elämää. Se toimikoon vanhuudenkotimme iloisena olohuoneena, vähintäänkin valoa sisään päästävänä erkkerinä. Voittekos uskoa, että Virrassa on lähes satatuhatta lainattavaa teosta, saman verran kuin Oodin Kirjataivaassa?

Mikäkö tässä oli tšehovilaisuutta? Ihmisten merkitys. Ja toivon tunnelma. Muun muassa se, että me kolme aiomme lukea noista kirjoista vielä ison osan – lukea vuorotellen ääneen toisillemme, ellemme enää muutoin jaksa.

Näytelmää Kolme sisarta on joskus kuvattu siten, että kun tilpehööri näyttämöllä vähenee, ihmisten kohtaamiset käyvät merkityksellisemmiksi. Kuten se, että nokialaisen kerrostalon rappukäytävässä tuntematon herrasmies tarjosi sisarelleni ja puolisolleen autokyydin bussipysäkille. Helsingissä umpiouto ei palvelusta tarjoaisi. Tai jos tarjoaisi, olisi syytä epäillä.

