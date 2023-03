Tiedätkö, mihin suuntaan kaupunki on menossa? Kannattaa olla kiinnostunut kaavoituksesta

Moni havahtuu kaavamuutokseen, kun oma lähialue on muuttumassa

Nokian kaupunkikuva muuttuu kovaa tahtia. Kaupunkiin rakennetaan jatkuvasti uutta, eikä tahti ole hidastumassa.

Kaupunkikuvan muutoksesta kiinnostuneen kannattaa lukea tästä lehdestä juttumme, johon olemme koonneet kaikki vireillä olevat kaavat. Taustalla on kaupungin kaavoituskatsaus, jossa selvitetään, millaisia kaavamuutoksia on meneillään nyt ja lähitulevaisuudessa. Hyvä on muistaa, että vireillä olevat muutokset eivät tarkoita sitä, että kaavat menevät lopulta sellaisenaan läpi.