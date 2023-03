Nokian talviuimarit ry:n toiminnan kulut katetaan täysin yhdistyksen jäsen- ja kertamaksuilla. Jäsenet maksavat vuosimaksun, ja muille saunominen on mahdollista kertamaksulla. Kuluvana vuonna kertavierailuja on ollut yli 1 000, ja yhdistykseen liittyi lähes 50 uutta jäsentä. Suurin osa saunan kävijöistä on nokialaisia. Yhteistyötä alueen ylläpidossa tehdään kaupungin kanssa, kesäisin laituri palvelee kaikkia rannan käyttäjiä. Talviuimareiden yhdistystoiminnasta ei kaupungille kuluja tule, saunan ylläpito tapahtuu talkoilla tai yhdistyksen varoilla ostopalveluna. Tervetuloa löylyihin tutustumaan hyvään ja terveyttä edistävään harrastukseen. Ystävällisesti, Nokian talviuimarit ry

