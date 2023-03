Terveyspalveluissa uupuvat niin asiakkaat kuin henkilöstökin, kun mikään ei toimi eikä yhteyttä saa.

Tilaajille

Toimittajan työssä näkee ja kuulee käytännössä päivittäin, miten ymmällään, hämmentyneitä ja vihaisia ihmiset ovat hyvinvointialue­uudistuksesta.

Jättiorganisaatioissa, jollainen Pirkanmaan hyvinvointialuekin on, on usein vaarana palveluiden käyttäjien ja tuottajien välisen rajapinnan mureneminen. Joku jossain tietää jostain jotain, mutta kukaan ei tiedä, kuka se joku on ja missä hän on.