Sosiaalisen median täydellisyys-illuusiosta ei kannata ottaa paineita. Kukaan ei ole superihminen, kirjoittaa Aamulehden kehityspäällikkö Mikko Lindroos.

Oletko koskaan nähnyt somessa kuvaa tai tarinaa siitä, kun henkilö käyttää pitkiä nenäkarvojaan hammaslankana?

En minäkään, enkä välttämättä kyllä haluaisikaan.

Sosiaalinen media on jokapäiväinen kupla, jonka sisällä kaikki on kaunista, ihanaa ja muutenkin mahtavaa. Linkedin-palvelussa jokaisen työ on lähes poikkeuksetta maailman mahtavinta ja työpäivätkin aina kuin silkkiä vaan.