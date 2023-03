Kumpi voittaa, 10 sentin määräaikainen sähkösopimus vai pörssisähkö? Tein karkean laskelman.

Viime vuoden toukokuun lopussa kahden vuoden määräaikainen sähkösopimuksemme oli katkolla. Kilpailutin sähköyhtiöitä jo reilusti ennen määräaikaa, koska stressasin sähkön hinnan noususta.

Monen mutkan kautta saimme ihan hyvän hinnan: 10 senttiä kilowattitunnilta. Edelliseen sopimukseemme verrattuna hinta tosin oli yli kaksinkertainen, joten kyllähän se kirpaisi.

Jäin myös miettimään, että ratkaisu saattoi olla hätäinen. Olisiko vain pitänyt valita pörssisähkö ja odottaa tilanteen rauhoittumista?

Nopea vastaus on helppo: koko vuoden 2022 viimeisen puoliskon olin erittäin tyytyväinen. Pörssisähkö oli kesä–joulukuussa selvästi kalliimpaa kuin 10 sentin määräaikaisemme.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi kesäkuussa pörssisähkön kuukausittainen keskiarvo oli 17,37 senttiä kilowattitunnilta ja joulukuussa 27,06 senttiä. Halvimmillaan pörssisähkö oli tämän puolen vuoden aikana lokakuussa, jolloin hinta oli 14,07 senttiä. Kallein kuukausi taas oli elokuu: 32,42 senttiä per kilowattitunti.

Toisin sanoen pörssin kuukausittainen keskihinta ei laskenut lähellekään 10 senttiä viime vuoden loppupuoliskolla.

Laskin vielä maalämmitteisen rivitaloasuntomme kulutuksella, kuinka paljon säästimme puolen vuoden aikana määräaikaisella.

10 sentin hinnalla kuuden kuukauden sähköenergialaskumme olivat noin 240 euroa eli noin 40 euroa kuukaudessa. Pörssisähkön kuukausittaisella keskiarvolla laskettuna hinta on 658 euroa. Hintaero on siis yli 400 euroa. Mukana hinnassa ei ole sähkönsiirtoa.

Kulutuksemme on melko pientä, ja isommat erot olisi tullut esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Kannattaa myös muistaa, että tämä on yksinkertainen suuntaa-antava laskutoimitus. Pörssisähkössä iso merkitys on sillä, milloin sähköä käyttää, koska hinta vaihtelee vuorokauden sisällä joskus merkittävästikin. Meidän stabiililla sähkönkäytöllämme laskelma on kuitenkin jotakuinkin kuvaava.

Tammikuussa tapahtui kuitenkin käänne. Pörssisähkön hinta laski selvästi alle 10 sentin. Näin kävi myös helmikuussa.

Tulevaisuuden suunta näyttää myös edulliselta. Tästä kertoo esimerkiksi se, että määräaikaisten sopimusten hinnat ovat jo hiipineet alle 15 sentin. Sähköyhtiöt määrittelevät määräaikaisten hinnan sähköfutuurien mukaan, jotka taas ennustavat tulevaa hinnankehitystä.

Tuoreimpien tietojen mukaan futuurit pysyttelevät ison osan vuodesta 2023 alle 10 sentissä. Esimerkiksi heinäkuussa hinta olisi noin 7 senttiä kilowattitunnilta.

Vasta toukokuussa 2024 pystyn oikeasti laskemaan, oliko määräaikainen sopimuksemme järkevä veto. Pörssisähköön verrattuna teimme kuitenkin vuonna 2022 niin ison eron, että hintojen pitäisi olla todella alhaisia, jotta pörssi voittaisi kahden vuoden kilpailun määräaikaista vastaan.