Nykyisen kaupunginvaltuuston kokouksissa keskustelu on ollut niin vähäistä, että yleisö ei saa kokouksista juuri mitään irti.

Nokian Uutisten toimitusta on ihmetyttänyt Nokian kaupunginvaltuuston toiminnassa yksi asia: monet kokouksista on taputeltu läpi alle vartissa. Välillä kokous on ollut niin nopeasti ohi, että hyvä kun ehtinyt lehterille istahtamaan. Meille myös selvisi, että nykyvaltuuston kokoukset ovat olleet nopeampia kuin edellisvaltuuston.