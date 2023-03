Tilaajille

Laskiaispullat tältä vuodelta on syöty ja korjattu sivuun kauppojen hyllyistä. Tilalle ovat vyöryneet pääsiäisen herkut. Silmäys kirkkovuoden kalenteriin osoittaa, että paasto on tänä vuonna vasta alkupuolella. On pitkä matka kuljettavana. Kovin pitkältä matkalta Jeesuksen perässä Jerusalemiin tuntuukin. Taitaa tuntua joka vuosi. Eikä siinä, eipä tuota 40 päivän matkaa ole tarkoitettukaan hymy huulilla taitettavaksi. Miltä paaston pitäisi tuntua? Ja missä sen kuuluisi tuntua?