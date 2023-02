Marko Asell (sd.) otti kantaa 14. helmikuuta Nokian Uutisen julkaisemassa jutussa perussuomalaisten esitykseen ammatillisesta koulutuksen lyhentämisestä. Maria Asunta (ps.) kirjoittaa mielipiteessään, että koulumaailman uudistukset eivät ole lisänneet lasten oppimista.

Maria Asunta on nokialainen eduskuntavaaliehdokas, kuten on Marko Asellkin.

Samalla viikolla, kun me Nokian perussuomalaiset toimme esiin huolemme erityislapsista, otti kansanedustaja Marko Asell (sd.) kantaa perussuomalaisten koulutuspolitiikkaan. Hän piti ”kyytiä kylmänä”.

Perussuomalainen koulutuspolitiikka on tosiasiassa kaikkea muuta kuin kylmää. Varoitimme jo vuosia sitten peruskoulun menevän vikaraiteille ja toivoimme koulun kirkastavan perusasiat. Silloin meitä haukuttiin impivaaralaisiksi. Nyt yhtäkkiä vuonna 2023 kaikki muutkin puolueet ovat liikuttavan yksimielisiä siitä, että oppimistulokset ovat laskeneet hälyttävällä tavalla. Peruskoulu on uppoamaisillaan. Me varoitimme ajoissa.

Suomalainen koulu ei ole kestänyt liian suurta väestöpohjan moninaistumista. Maahanmuutto on yksi koulun ongelmien ja oppimistulosten laskun syy, vaikka demarit, vihreät ja vasemmisto eivät asiaa pystykään myöntämään.

Ydinsyy peruskoulun ahdinkoon löytyy kuitenkin uudistuksista. Koulu on yksinkertaisesti uudistettu pilalle. Opetushallinnon uudistajat, konsultit ja muut tietäjät eivät ole kuunnelleet opettajia villeissä visioissaan.

Korkealentoisten uudistusten jälkeen huomaamme, etteivät lapsemme ole oppineet sen paremmin, vaikka kouluihin on lisätty ilmiöpohjaisuutta, itseohjautuvuutta ja muita hulvattomia ideoita. Lapsemme oppimistulokset ovat laskeneet sitä enemmän mitä pidemmälle on digiloikattu.

Perussuomalaiset pyysivät jo ajoissa luopumaan opettajienkin karsastamasta ”hankehumpasta”. Vaadimme arvonpalautusta opetukseen, oppimiseen ja opettajan rooliin. Vaadimme kännyköitä pois tunneilta, pieniä opetusryhmiä, koulurauhaa oppilaille ja sitä, ettei säälivitosia enää annettaisi. Ehtojen saaminen ei ole kiusaamista vaan aitoa välittämistä oppilaan osaamisesta.

Kylmää kyytiä? Eikö pikemminkin selkeää perussuomalaista järjenkäyttöä!

Demarit ja Marko Asell haluaisivat, että 60 prosenttia nuorista olisi korkeakoulutettuja 2030-luvulla. Perussuomalaiset puolestaan varoittavat osaajapulasta, koska suurin osa toisen asteen ongelmista johtuu peruskoulusta. Niitä eivät poista nykyhallituksen uudistukset kuten oppivelvollisuuden pidentäminen.

Suomi tarvitsee toki korkeasti koulutettuja, mutta erityisesti käytännön osaajia ja tekijöitä. Tavalliset duunarit ja duunariammatit tarvitsevat kunnianpalautuksen, ja tätä ajavat perussuomalaiset.

Maria Asunta

toimittaja-kirjailija, eduskuntavaaliehdokas

Nokian kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (ps.)

Nokian Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj