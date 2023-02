Nokian nuorisovaltuuston entinen puheenjohtaja Markus Koski ei etsinyt vastausta laatikon ulkopuolelta, vaan sen sisältä.

Tilaajille

Oppimistulosten heikentymisestä on ollut paljon puhetta. Peruskouluissa luokkakoot ovat valitettavan suuret, millä on varmasti vaikutusta tähän. Herää kysymys, ehtiikö opettaja tukemaan ja auttamaan jokaista oppilasta. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa ongelma, joka kouluilla on edessä. Sijaisten löytämisessä on nimittäin vaikeuksia. Myös Nokialla opetuspalveluilla on haaste ratkaistavana. Kun ylimääräistä rahaa ei ole, tulee ratkaisuja etsiä niin sanotusti boksin ulkopuolelta. Pohdin asiaa ja tajusin, ettei boksin ulkopuolelle välttämättä tarvitse mennä, sillä yksi ratkaisu voisi löytyäkin läheltä, lähilukiosta.