Aika monella on nykyisin kädessään älylaite, jolla mitataan kehoa ja sen toimintaa. Minun kelloni mittaa ainakin askeleet, sykkeen, stressin, nukutun yöunen laadun sekä body batteryn eli vireystilan. Lisäksi voisi merkata muistiin juodun veden määrän – siihen en ole ryhtynyt. Kellon hankkimisen jälkeen askeleiden määrä on kasvanut ja samoin nukkuminen on lisääntynyt. Nukkumisessa on se jännä piirre, että enemmän nukkuvana olen sekä kellon että oman tuntemuksen mukaan virkeämpi kuin vähemmän nukkuvana. Erikoinen havainto!