Taivalsimme gorillan askelin, jalat vähän harallaan, lievästi menokenossa ja joustavin polvin.

Päivän mentyä mailleen metsään laskeutui taianomainen tunnelma ja hiljaisuus. Kirkkaalta taivaalta loistanut täysikuu valaisi metsän kalpealla valollaan ja hohti lumesta takaisin. Puiden varjot terävöityivät ja muodostivat lumelle valon ja varjon mosaiikkia. Kuutamoretkellä kuljimme metsään tallautunutta polkua lähestulkoon äänettömästi.

Taivalsimme gorillan askelin, jalat vähän harallaan, lievästi menokenossa ja joustavin polvin. Hiljaisen metsän läpi vaeltaminen herätti aistejamme ja tuntojamme. Oli yllättävää, kuinka nopeasti jalkamme oppivat ”lukemaan” polun epätasaisuutta ja kehomme tasapainon hallintaa ilman keinovaloja. Pimeys ei olekaan pelottavaa, vaan mielen ja fyysisten rajojen laajentamista.

Kivikeskun luonnonsuojelualue kuuluu Nokian Kaakkurijärvien Natura 2000 -alueeseen. Matkalla olevilla pikkujärvillä puhuimme kaakkurin elintavoista ja elinympäristövaatimuksista. Kaakkuri on säilynyt erämaisten alueiden lajina ja symbolina ja vaatii pesimäaikanaan rauhaa. Se väistyy helposti, jos sen kotilammelle rakennetaan tai häiriö on retkeilijöiden ja koirien aiheuttamana jatkuvaa.

Näin on käynyt muun muassa Kaakkurijärvien Porrasjärvellä, jossa lajin pesimäpaikat ovat tyhjenneet. Pohdimme luontokatoa ja ihmisen vastuuta lajien säilymisestä. Kun meillä on kunnan nimikkolintuna maailman vanhinta lintulajia edustava kaakkuri, on kohtuullista, että ne saavat pesiä rauhassa kaikelta häirinnältä. Tähän toiveeseen yhtyivät kaikki.

Nokian pohjoispuolella Kivikeskun alue on yksi helposti tavoitettavista kohteista, joissa voi vielä kokea pimeää ja hiljaisuutta. Nämä kuuluvat luontaisesti elämän ylläpitämiseen ja luonto on sopeutunut valon ja pimeyden vaihteluun miljoonien vuosien aikana. Pohjoisilla leveysasteilla syksyn ja talven lyhyen valon aika vaihtuu kesän valon juhlaksi.

Lisääntyvä valo- ja melusaaste ovat häiriötekijöitä. Ne haittaavat luonnon ekosysteemejä, stressaavat ja vaikeuttavat selviämistä. Ihmiselle valo- ja melusaaste ovat terveysriski, jotka stressin lisäksi aiheuttavat unettomuutta ja mielenterveysoireita. Valo- ja melusaasteen terveysvaikutuksia on tutkittu ja niistä on saatavana tietoa. Nuotiolla tätä oli hyvä pohtia.

Toinen meitä puhuttanut ilmiö oli luonnon välineellistäminen. Se näkyy luonnonrauhaa rikkovana toimintana, jossa luonto ei ole kohde vaan kulissi, jonne mennään suorittamaan erilaisia juttuja. Esimerkkinä tästä käy tarpeeton motorisoitu meno. Tässä ihmisten toiveiden tynnyri on pohjaton.

Kivikeskun rannassa sytytimme nuotion ja evästelimme pohdinnan ja puheenporinan säestämänä. Avaruuden lamppu loisti niin kirkkaasti, että tähtiä näkyi vain vaisusti. Kuun valo hohti jäällä tuhansin timantein.

Palasimme tyytyväisinä, voimautuneina ja pakkasen punertamin poskin. Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen järjestämällä retkellä kuutamon kulkijoita opasti kirjoittaja.

Kaija Helle