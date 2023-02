Kirjoittajan mielestä kymmenessä käskyssä on kaikkiin olosuhteisiin, kulttuureihin ja aikoihin sopivat elämää ja hyvinvointia ylläpitävät ohjeet ja periaatteet.

”Älkää nyt Jumalaa tähän sekoittako.” Näin kommentoitiin erääseen Facebook päivitykseeni, joka käsitteli translakia. Tällä tarkoitettiin ilmeisesti, että Jumalaa ei saa sotkea yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan.

Jumala on jo sekoitettu tähän, onhan koko länsimainen demokratia ja sivistys rakennettu kristillisten arvojen pohjalta ja lakimme lepää dekalogin varassa. Tosin soisi Jumalan kyllä sekoittuvan Suomen yhteiskunnallisiin asioihin vielä enemmän, mutta Hän taitaa antaa meidän nyt mennä tällä tiellä, jonka itse olemme valinneet. Ja melkoista alamäkeähän tämä on – ainakin yhteiskunnan moraalin ja eettisten arvojen osalta.

Maallistuminen etenee suomalaisessa yhteiskunnassa ja niiden määrä, jotka uskovat kristinuskon Jumalaan on lähes puolittunut viimeisen 20 vuoden aikana. Me elämme silti erilaisten uskontojen, aatteiden, ismien ja hengellisyyden maailmassa ja uushenkisyyden alttarilla palvotaan Suomessakin yhä enemmän eri uskontojen jumalia. Tällä kaikella on myös yhteiskunnalliset seuraksensa, halutaan tai ei. Usein seuraukset ovat yhteiskuntaa ja moraalia murenatavia ja sitä myöden ihmisten hyvinvointiin heikentävästi vaikuttavia esimerkkinä nuorten lisääntynyt pahoinvointi.

” Jumalan Sana on vankka pohja niin oman elämän, kuin yhteiskunnan päätöksentekoon.

Yksikään puolue Suomessa ei ole arvovapaa, mutta KD on ainoa puolue, joka sanoo reilusti, mihin sen arvot pohjaavat. Arvoilla on aina taustansa, ne eivät synny tyhjästä. Jokainen äänestäjä tietää siis varmasti, mitä hänen äänelleen tapahtuu, kun päätöksiä tehdään. Jumalan Sana on vankka pohja niin oman elämän, kuin yhteiskunnan päätöksentekoon.

Raamatun kymmenen käskyä edustavat ajattomia arvoja, hyviä periaatteita ja viisautta, joita ei löydy muista lakikokoelmista. Kymmenessä käskyssä on kaikkiin olosuhteisiin, kulttuureihin ja aikoihin sopivat elämää ja hyvinvointia ylläpitävät ohjeet ja periaatteet – myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ihmiselle ainoastaan hyvää tahtova Jumala kannatta todella sekoittaa politiikkaan.

Marjut Hovi

hoitotyön lehtori, km

eduskuntavaaliehdokas (kd)