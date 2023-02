Tiedetään, että sota lisää lasten mielenterveyden häiriöitä moninkertaisesti. Joka vuosi maailmassa tuhotaan miljoonien lasten tulevaisuuksia hyökkäys ja pommitus kerrallaan, kirjoittaa toimittaja Sari Sainio.

Helmikuun 24. päivä on Ukrainan sodan alkamisesta kulunut vuosi. On vaikea kuvitella, mitä kaikkea ihmiset ovat joutuneet kokemaan, vaikka kuvat ja uutisvirta tuovat päivittäin tietoa Venäjän raukkamaisen hyökkäyksen todellisuudesta. Sodassa on tapettu siviilejä ja sotilaita, moukaroitu ohjuksin Ukrainan kyliä ja kaupunkeja, kouluja, terveyskeskuksia, teitä, sähkö- ja lämpöverkkoja. Kun sota joskus päättyy, Ukrainan infrastruktuurin jälleenrakentaminen kestää vuosia.