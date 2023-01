Julkaisemme Uutisten viikolla nokialaisten koululaisten mielipidekirjoituksia.

Tilaajille

Jos on ulkona poluilla maastopyöräilemässä, ja ei käytä gps-systeemejä, on hyvin helppo eksyä. Esimerkiksi Nokialla vain jotkut polut on merkitty nuolilla, mutta joillakin poluilla ei ole lainkaan merkintöjä.

Tämä on ärsyttävää, koska pitää ottaa joka minuutti puhelin taskusta ja tarkistaa, missä reitti on. Vielä ärsyttävämpää on se, että jotkut polut on tarkoitettu vain kävelijöille.