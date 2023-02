Julkaisemme Uutisten viikolla nokialaisten koululaisten mielipidekirjoituksia.

Nokianvirran koulussa on erittäin epäkäytännöllinen pyöräparkki, johon nuoret yläkoululaiset jättävät aamuisin pyöränsä koulupäivän ajaksi. Ensimmäisten oppilaiden saapuessa koululle on parkissa vielä tilaa, mutta oppilaat, jotka saapuvat myöhemmin koululle, joutuvat viemään pyörän koulun seiniä vasten, jopa koulun taakse, koska pyöräparkki on ihan täynnä.

” ”Nyt talvella ongelmana on myös se, että parkkia ei aurata.”

Pyöräparkki on liian pieni koulun oppilaille, minkä vuoksi pyörät eivät mahdu siististi alueelle. Asfaltilla on yleensä myös kesäisin lasinsiruja ja muita roskia, jotka voivat vahingoittaa pyöriä. Nyt talvella ongelmana on myös se, että parkkia ei aurata, joten pyörällä ei voi tulla kouluun.

Pyöräparkin ongelman voisi ratkaista niin, että alueelle tuotaisiin kunnon pyörätelineet, johon saisi kaikkien pyörät kiinni koulupäivän ajaksi. Näin pyörät olisivat siistimmin rivissä ja väliin jäisi kunnon kävelytilaa. Tämä vähentäisi kesäisin pyörien varastelua, koska pyörät saisi konkreettisesti johonkin telineeseen kiinni, sillä koulullamme ei ole edes kunnollisia valvontakameroita, jotka kuvaavat varkaat.

Myös muutama opettaja voisi olla pyörien luona ohjaamassa pyörien laittoa, jotta se menisi oikein.

Emmi Leppänen, Tiia Ålander, Heta Hakala

Nokianvirran koulu 8 C