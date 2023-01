Julkaisemme Uutisten viikolla nokialaisten koululaisten mielipidekirjoituksia.

Koulu-uinti jakaa paljon mielipiteitä. Joillekin uinti on se liikuntatunti, jota odottaa kaikkein eniten, mutta osa miettii jo kuukausia aikaisemmin, miten siitä tulee selviämään.

Opetushallituksen sivuilla lukee koululiikunnasta muun muassa, että “myönteisten kokemusten on osoitettu edistävän liikunnallisen elämäntavan omaksumista.” Toteutuuko tuo tavoite, kun noin puolet luokasta on pois koulu-uinnista, koska se aiheuttaa niin paljon ahdistusta tai oppilaalla on muita henkilökohtaisia syitä.

Tiedostamme, että viimeisimmistä Move!-testistä tuli huolestuttavat tulokset ja että liikunnan opetukseen pitäisi panostaa. Uimataito on myös todella tärkeä. Kuitenkin me koemme, että ei ole hyvä asia laittaa nuoria uimaan sellaisten ihmisten kanssa, joita he eivät koe turvallisiksi ja suvaitsevaisiksi, vaan pikemminkin hyvin ahdistaviksi juuri silloin, kun oma minäkuva ja itsensä hyväksyminen on vielä kehittymässä.

On hyvin surullista ajatella, että joku ei pidä uimisesta vain sen takia, että koulussa tulleet kokemukset eivät ole olleet miellyttäviä.

” ”Toinen vaihtoehto olisi, että uintia vähennettäisiin huomattavasti juuri yläkoulun aikana.”

Mielestämme asian voisi ratkaista niin, että koulu-uintia opetettaisiin alakoulun neljännelle luokalle asti, jonka päätteeksi oppilaat suorittaisivat sadan metrin uintitestin. Jos sitä ei läpäise, voitaisiin kyseisen oppilaan uinninopetusta jatkaa viidennelle tai kuudennelle luokalle saakka.

Toinen vaihtoehto olisi, että uintia vähennettäisiin huomattavasti juuri yläkoulun aikana tai koulu-uinti ei olisi enää yläkoulussa pakollinen osa-alue, vaan samanlainen kuin niin sanotut normaalit liikuntatunnit, josta ei tule hylättyä suoritusta, jos niiltä jostain syystä on pois. On kuitenkin hyvä asia, että uintia opetetaan alakouluikäisille, jotta uimataito kehittyisi hyväksi.

Meidän mielestämme paras vaihtoehto olisi tehdä uinnista yläkoulussa ei-pakollinen osa-alue, jotta oppilaiden, joille koulu-uinti on hyvin hankala asia, ei tarvitsisi osallistua vain sen vuoksi, että he pelkäävät saavansa hylätyn suorituksen. Ja he, jotka sinne haluavat mennä tai eivät koe sitä ahdistavaksi, voivat osallistua uintitunneille ilman paineita ja uinti olisi kaikille nautittavampaa.

Serafiina Suvela, Nella Annala

Nokianvirran koulu 8 C