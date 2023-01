Julkaisemme Uutisten viikolla nokialaisten koululaisten mielipidekirjoituksia.

Nokialla on vain yksi skeittiparkki, joka on erittäin huonossa kunnossa ja tosi vanha. Nokia tarvitsisi uuden skeittiparkin, josta hyötyisivät rullalautailijat ja varsinkin nuoret, koska uusi parkki antaisi paremman mahdollisuuden nuorille harrastaa näitä lajeja, joita skeittiparkilla voi harrastaa.

Nokia on paljon jäljessä muihin kaupunkeihin verrattuna, sillä monissa muissa kaupungeissa on monia moderneja skeittiparkkeja, joista pidetään myös hyvin huolta.

Nokialla on kyllä panostettu paljon esimerkiksi frisbeegolfiin, jossa on järjestetty European Open, mikä on kansainvälinen major-tason frisbeegolfturnaus. Tämä on hieno juttu, että Nokialla järjestetään tämän kaltaisia isoja tapahtumia, mutta olisi myös hieno asia, että Nokialla olisi skeittiparkki siinä kunnossa, että sielläkin voisi järjestää jonkinlaisia tapahtumia. Sekin toisi paljon sekä nuoria että myös vanhempia ihmisiä tutustumaan skeittaamiseen ja muihin tämän kaltaisiin lajeihin.

Minun ehdotukseni olisi, että Nokian skeittiparkki uudistettaisiin kokonaan, sillä parkissa ei ole oikeastaan mitään jäljellä asfaltista obstaakkeleihin. Uuden parkin suunnittelussa voitaisiin ottaa mallia muista parkeista, joita on jo olemassa.

Varsinkin skeittaajien mielipiteitä kannattaisi kysellä, sillä sitten parkista saataisiin sellainen, josta mahdollisimman moni harrastaja pitäisi.

Kalle Kortesuo

Nokianvirran koulu 8 C