Jokaisen on hyvä pohtia suhdettaan tavaraan. Emme tarvitse omistamastamme tavaramäärästä suurtakaan osaa.

Kuinka paljon kodissasi on tavaroita? Satoja, tuhansia? Omaa tavaramäärää tuntuu hankalalta arvioida, mutta tuhannet tavarat kuulostavat isolta luvulta. Väitöskirjatutkija Veera Kinnusen arvion mukaan suomalaisilla on itse asiassa paljon tätäkin enemmän tavaroita. Hän arvioi muutama vuosi sitten Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa, että suomalaisissa kodeissa on keskimäärin 10 000–50 000 tavaraa. Jos jokainen purkinkansi, nappi ja hammastikku lasketaan omaksi tavarakseen, määrä on vielä valtaisti suurempi.