”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”, kehottaa kuoleman voittanut Jeesus seuraajiaan. Välineiksi tähän tehtävään hän antaa kasteen ja opettamisen ja niillä eväillä tätä käskyä on toteutettu siitä päivästä lähtien. Aina kun kirkko saa uuden jäsenen seurakunta kokoontuu kastemaljan äärelle iloiseen juhlaan. Kasteessa seurakunta lupaa huolehtia yhdessä vanhempien ja kummien kanssa siitä, että kastettu saa myös kristillisen kasvatuksen. Se on iso lupaus, joka on syytä ottaa vakavasti.