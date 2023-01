Pieni nyrkki puristaa sinistä satiinirusettia tiukasti. Pappi mokaa ja se saa iloisen vierasjoukon nauramaan. Puhutaan tytöstä, vaikka sylissä on potra poika. Lienee saanut liian monta kastetta samalle päivälle. Mummi on käynyt salaa kurkistamassa kastekakun koristeessa olevaa nimeä, ei ole onnistunut vielä kesyttämään uteliasta luonnettaan.

Onnea kastepäivänäsi! Tervetuloa joukkoon. Sinut on liitetty muistilapuksi toisten rinnalle: kuulut pyhää etsivien joukkoon, olet osa vuosituhantista siunauksen ketjua. Sen lähde on hyvän Jumalan luona. Muistilappu on kuin valmistajan merkki niskassa. Muista alkuperäsi ja uskalla elää sen mukaisesti.

Onnea kastepäivänäsi! Tässä sinulle lahja kotiseurakunnaltasi. Olemme hankkineet kasteesi kunniaksi puuntaimen. Se istutetaan Tansaniassa ja Nepalissa alueille, joissa paikalliset ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjumiseen. Taimi antaa tulevaisuuden toivon ja helpotusta arkeen polttavan auringon alla.

Ja tiedätkö mitä? Puuntaimia on istutettu pikkuisten nokialaisten kunniaksi jo pienen metsikön verran. Se tarkoittaa helpottavaa varjoa ja suojaa tuulelta. Se tarkoittaa parantunutta maaperää, jolla on kyky jälleen sitoa itseensä vettä, ravinteita ja maa-ainesta. Se tarkoittaa mehiläisiä, mehiläispesiä, hunajaa ja hedelmiä. Se tarkoittaa kipeästi kaivattuja tuloja. Se tarkoittaa lapsia, jotka jaksavat jälleen opiskella, kun nälkä ei kourista mahaa ja sumenna mieltä. Se tarkoittaa tulevaisuutta, toivoa ja helpotusta arkeen.

Onnea kastepäivänäsi! Tervetuloa joukkoon, joka on samaan aikaan sekä lokaali että globaali, osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa. Tervetuloa joukkoon, joka asuttaa tätä kaunista järvien reunustamaa maakaistaletta, ja on sattunut saamaan hyvän osan tällä yhteisellä pallollamme.

Uteliaan mummin silmät näkevät Aarteen. Aivan samoin näkee Jumala. Onnea kastepäivänäsi, tervetuloa joukkoon!

Mervi Vähätalo

Kirjoittaja on lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori Nokian seurakunnassa.