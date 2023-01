Tilaajille

Mainiota, että Siuron-Linnavuoren alueelle on saatu uusi kota. Paikka ulkoilureitin varrella on erittäin hyvä ja kodalle on helppo päästä hiihtäen tai kävellen. Me kaikki kodan käyttäjät lapsista ikäihmisiin pitäkäämme kota siistinä, ei rikota mitään ja tulen kanssa ollaan erityisen varovaisia. Kiitokset Nokian kaupungille ja puistoyksikölle kodasta. Toivottelen ILOA ja VALOA vuoteen 2023 ihan kaikille! "Mamma Siurosta"