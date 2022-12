Tulkoon toivoa niin kuin valoa tästä päivästä lähtien: pieni hetki lisää joka päivä.

”Näin pääsimme jouluun, on valkea maa”. Tutun laulun sanat ovat pyörineet mielessä tällä viikolla. Tuntuu totisesti siltä, että tänä vuonna on päästy jouluun. Tämä vuosi on ollut täynnä murhetta, surullisia uutisia ja epävarmuutta. Moni huokaisee helpotuksesta, kun joulu on ovella. Nyt voi levätä ehkä pienen hetken, sulkea älylaitteet hetkeksi. Olla läheisten kanssa ja muistaa, mikä elämässä on tärkeintä.