Kaamosaika. Tällä hetkellä meillä Nokialla on valoisaa aikaa vain kolme tuntia päivässä. Se tuntuu todella vähäiseltä verrattuna esimerkiksi kesäajan yöttömään yöhön ja sen runsaaseen valoisuuteen. Taivas on usein pilvinen ja tuntuu, kuin eläisimme ikuisessa pimeydessä. Tämä aika on monelle raskasta juuri sen pimeyden vuoksi. Keinovalot eivät juuri auta asiaa, sillä aurinko ja luonnonvalo on se, mikä lataa akkuja.