Olen hämmästynyt Harjuniityn uusimman kaava-alueen kadunnimistä. Ollaan menossa suoraan ojasta allikkoon. Uuden alueen laajennus toi taannoin kartalle jo yllätyksen eli avaruuden ilmiöt kadunnimistöön. Varmaan siksi, kun alue on niin korkealla, ettei Vesitornin painekaan sinne asti riitä. Sen sijaan nyt on keksitty siirtyä iskelmätaivaan tähdistön tasolle! Tietysti Tapio Rautavaaran Tapsantahtikauden jälkeen Iskelmä-Finlandia on ihan mukava kesäinen tapahtuma täällä, mutta melko älytön idea on nimittää uusimman alueen katuja tuollaisilla perusteilla.