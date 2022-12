Tilaajille

Kävin erään nokialaisen erittäin kokeneen vuokra-asuntoja välittävän henkilön kanssa mielenkiintoisen keskustelun, joka valotti kovaa asuntorakentamista Nokialla uudesta näkökulmasta. Keskustaan on noussut tai on nousemassa kerrostaloja, joissa on pääosin pieniä asuntoja, jotka päätyvät sijoittajien käsiin ja lopulta vuokramarkkinoille. Asiantuntijani kertoi näkemyksenään, että koska tarjonta on erittäin kova, vuokralaisista tulee kova kilpailu. Asunto on vuokrattava kenelle vain, valkata ei oikein voi. Kela on myös reagoinut tilanteeseen tarjoamalla vuokralaisiksi omia asiakkaitaan, joilla on usein päihdeongelmia tai muita elämänhallintaan liittyviä haasteita.