On uskottava ihmiskunnan hyvyyteen

Venäjän aloittama sota langettaa varjon itsenäisyyspäivän juhlintaan.

Tilaajille

Itsenäisyyspäivän aatto tuntuu tänä vuonna kovin erilaiselta kuin vuosi sitten. Silloin oli korona, joka sumensi koko maailmanlaajuisen yhteisön tulevaisuutta. Nyt elämme aikaa, jolloin naapurissamme on hyökkääjävaltio. Suomen kurssi Naton suhteen on kääntynyt ennätysvauhtia, ja rajat on vedetty uusiksi.