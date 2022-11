Vehreys ja luonto ihastuttavat Nokialla.

Rakkaus on tuonut monet Nokialle – ja myöhemmin uusi asukas on ehkä rakastunut Nokiaankin. Rakkaus on tuo ikiaikainen syy vaihtaa paikkakuntaa. Tämä kävi ilmi Nokian Uutisten tekemästä muuttajakyselystä, johon vastasi marraskuun aikana yli 260 ihmistä. Rakkauden lisäksi hyvä koti ja työ olivat yleisimpiä syitä muuttaa Nokialle.