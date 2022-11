Tilaajille

Autetaanko vai ei? Nykyhallitus on joutunut tuota miettimään, ja on autettu. Vuorolapun ovat saaneet pandemian uhrit, liikemaailma ja nyt Ukraina. Meistähän on löytynyt ainesta ojentaa auttavaa kättä, ainakin yhtenä demokratiana. Entä miten me itse kukin, näin joulunkin alla? Heltiääkö meiltä jotakin toisten hyväksi? Uhraammeko koskaan mitään meille rakasta? Huomaammeko oikean hädän?