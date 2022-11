Tilaajille

Alunperin EU perustettiin 1950-luvulla hiili - ja teräsunioniksi ja rauhan takaamiseksi Euroopassa. Vuosikymmenten saatossa siitä on paisunut mammuttimainen, lähes kaikkiin mahdollisiin asioihin nokkansa työntävä byrokratiahirviö. Viimeisin, erityisesti Suomen oman päätösvallan rajoittamiseen pyrkivä tavoite on ennallistaa Suomen maista ja mannuista 20 prosenttia sellaisiksi kuin ne olivat 1950-luvulla. Tavoite on monikymmenkertainen verrattuna moniin muihin EU-maihin ja kustannus olisi vuosittain miljardiluokkaa.