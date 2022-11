Kohti ekologisempaa seurakuntaa – Nokian seurakunnalle on laadittava oma ympäristöohjelma, kirjoittavat Matias Välimäki ja Jonne Nurmi

Tilaajille

Seurakuntavaalit lähestyvät, ja on aika vaikuttaa mihin suuntaan seurakuntaa viedään tulevalla nelivuotiskaudella.

Jokaisella yli 16-vuotiaalla seurakunnan jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa. Näissä vaaleissa ovet ovat auki kaikille ja jokaisella annetulla äänellä on merkitystä, sillä vaalien äänestysprosentti on usein jäänyt todella alhaiseksi. Tulethan rohkeasti mukaan vaikuttamaan omalla äänelläsi, juuri sellaisena kuin olet.