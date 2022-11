Tuula Palomäki vastaa Jari Tuomisen Nokian Uutisissa 3. marraskuuta 2022 julkaistuun kirjoitukseen.

Nokian Uutisissa 3.11. Jari Tuominen täsmensi aloitteensa tarkoitusta. Tästä tarkennuksesta heräsikin kysymys, miksi tarvitaan kaupunkia kyseisten ongelmien ratkaisemiseen. Kun kerran on olemassa Nokian Yrittäjät ry, niin eikö tällaiset asiat olisi paremmin ammattitaitoisten käsissä kyseisen järjestön puitteissa. Eli sopisi miettiä, mitä he voisivat tehdä tämän yhteisöllisyyden löytämiseksi. Tässä lehdessä 25.8. Leena Riihimäki kolumnissaan aivan aiheellisesti kysyi ”Mikä oikeastaan on pankin toimenkuva tämän päivän yhteiskunnassa”.