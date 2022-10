Tilaajille

Yhdysvalloissa tutkijat varoittelevat demokratian olevan syvimmässä kriisissä ehkä koskaan. Euroopassa on havaittavissa eri maissa epädemokraattisia ilmiöitä, joista pahimpana sanavapauden kyseenalaistaminen. Venäjä on diktatuuri, samoin Kiina puhumattakaan useista afrikkalaisista tai aasialaisista maista, joissa on joko sotilasdiktatuuri tai sisällissota. Etelä-Amerikassa on epädemokraattisia ilmiöitä ja korruptiota, joita löytyy myös muualta maailmassa.