"Kämppänikin on isompi” – 14-vuotias Roni Lahti puhuu nyt suunsa puhtaaksi Nokian nuorisotiloista

Nuoriso-ohjaaja Anna Lehmonen järjestelee tässä arkistokuvassa nuorisotilaa Nokian kirjastossa. Kuva on vuodelta 2021.

Nokian nuorisotilojen sijainti on kirjasto, jossa pitäisi olla hiljaa, ja nuoret yleisesti tarvitsevat tilaa jossa saa pitää edes vähän ääntä. Sijainti häiritsee myös kirjastossa käyviä, jotka joutuvat sietämään nuorten mekkalaa.

Myös nuorisotilojen koko on erittäin pieni, mun kämppänikin on isompi. Et voi tehdä muuta kuin katsoa telkkaria, pelata bilistä tai pingistä. Vaikka vanhat nuorisotilat olivat uimahallin vieressä oli niissä silti enemmän tilaa ja niin moni ei häiriintynyt nuorista.