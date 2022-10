Tilaajille

Matteuksen evankeliumissa on talletettuna Jeesuksen kertomus kuninkaasta, joka järjesti suuret hääjuhlat. Korkean tason juhlaan kutsuttiin paljon vieraita. Kutsuvieraat kuitenkin käyttäytyivät hyvin oudolla tavalla. He eivät ottaneet kuninkaan lähettien tuomia kutsuja vastaan. He jopa pahoinpitelivät viestintuojia ja surmasivat joitakin heistä. Tällainen käsittämätön ja väkivaltainen vastaanotto hämmensi kuninkaan ja vihastutti hänet perin pohjin.