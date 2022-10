Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja vastaa mielipidekirjoittajalle, joka ihmettelee, miksi Nokialle ei perusteta nopealla aikataululla lisää kunnallisia varhaiskasvatusyksiköitä.

MIELIPIDE On totta, että paikan saaminen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta Nokialla on tällä hetkellä haasteellista. Varhaiskasvatuspaikoista on pulaa erityisesti Harjuniityn ja Alhoniityn alueilla ja olemme pahoillamme tilanteen aiheuttamista kuormitustekijöistä lapsille ja perheille. Lapsiystävällisenä kuntana edistämme lasten oikeuksien toteutumista varhaiskasvatuksen toiminnassa, mutta palveluverkon kehittämisessä olemme tunnistaneet mainitun haasteen. Unicef on myöntänyt tunnustuksen työstä, jota Nokian kaupunki on tehnyt lasten oikeuksien edistämiseksi. Tunnustuksen saamiseksi on ehdot, jotka Nokia on täyttänyt. Nykyinen tunnustus on voimassa kaksi vuotta.