Virka-ajan ulkopuolella olen usein keräilijä-metsästäjä. Lähden luontoon koirani kanssa ja noukin sieltä usein syötävää ja kuljeskelen siinä toiveessa, että koira ajaa minulle saalista.

Varsin tiukkapipoista ei tämä selviytymiskamppailuni ole, sillä lähikauppa on kuitenkin varsin vaivaton paikka saalistaa pakastepizza ulkoilun päälle. Eloonjäämiskamppailuni on varsin keskiluokkaista. Mutta ehkä se pääasia on mielen lepo ja kaikkien niiden ihmeiden hämmästely, mitä suomalainen luonto vastaan tuo. Metsä on minulle se suomalaisten kliseinen kirkko.