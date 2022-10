Ehdokkaiden määrä on vähentynyt edellisistä vaaleista.

Kirkkovaltuustoon pyrkiminen ei näytä olevan Nokialla tänä vuonna erityisessä suosiossa. Ehdokkaiden määrä vähentynyt edellisvaaleista. Maanantaina vahvistettiin ehdokaslistat. Nokialla 45 ehdokasta pyrkii kirkkovaltuustoon.

Kun valtuustoon pääsee 33 valtuutettua, voi laskea, että suurin osa halukkaista pääsee kyllä vallankahvaan. Suurta vaalitaistelua tuskin on siis odotettavissa. Ehdokkaita on sentään enemmän kuin mitä valtuutetuille on paikkoja jaossa.