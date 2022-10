Tilaajille

Sanotaan, että ihminen on olemassa, jos hän on jotakin jollekin. Olen olemassa, jos joku tietää nimeni. Olen olemassa, jos minulla on merkitystä jonkun elämässä. Olen olemassa, jos joku kaipaa minua ja olen olemassa, jos joku rakastaa minua.