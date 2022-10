Nokian Uutiset tavoittaa 23 000 lukijaa viikossa – Sanomalehti on edelleen luotettu media

Median murroksesta huolimatta sanomalehti on suomalaisille edelleen tärkeä.

Tilaajille

Tuoreen Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2022) mittauksen mukaan Nokian Uutiset tavoittaa viikossa 23 000 lukijaa. Kokonaistavoittavuutemme on noussut viime vuodesta 1000 lukijalla. Vaikka median murroksesta on puhuttu vuosikausia, sanomalehti on edelleen luotettu ja luettu media. KMT:n mukaan 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Tämä tarkoittaa yli 4,1 miljoonaa ihmistä.