Meillä kaikilla on oikeus nauttia luonnosta

Vanhustenviikon teema muistuttaa, että kaikenikäisten pitää päästä liikkumaan ulkona.

Ensi viikolla järjestetään Vanhustenviikkoa. Nokialla tapahtumaviikkoon laskeudutaan jo huomenna perjantaina, kun Vihnuskodilla järjestetään ”etkoina” päivätanssit.

Vanhustenviikon teema on tänä vuonna ”Yhdessä luontoon – joka iän oikeus”. Se on tärkeä muistutus siitä, että kaikilla meillä on oikeus nauttia ulkoilmasta ja luonnosta. Viikon ohjelmassa korostuvatkin luonto ja ulkoilu. Tiistaina pääsee muun muassa esteettömälle luontopolkuretkelle SLL Nokian johdattamana. Torstaina järjestetään ikäihmisten ulkoilupäivä Penttilänpuistossa. Tarkemman ohjelman voit katsoa tämän lehden sivulta 14.