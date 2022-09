Asiakkaiden toiveisiin vastataan tänä syksynä.

Aika entinen ei palaa. Eivät myöskään elokuvateatterit Nokialle, vaikka moni niin varmasti toivoisi. Esimerkiksi Nokian Uutisissa on julkaistu mielipidekirjoituksia, joissa toiveena on, että joku perustaisi tänne elokuvateatterin.

Nokialla on ollut vuosikymmenten varrella useampiakin elokuvateattereita. Nokian viimeinen elokuvateatteri sulki ovensa reilu 20 vuotta sitten. Nykyään kaupunkiin on hankala kuvitella omaa elokuvateatteria, niin hyvä ja niin lähellä on Tampereen tarjonta. Kenties täällä voisi menestyä jokin täysin omalaatuinen konsepti – korttelikino, ravintolaelokuvateatteri, erikoinen miljöö? Teatterin täytyisi olla sellainen, että sinne matkustettaisiin myös Nokian ulkopuolelta.