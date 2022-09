Tilaajille

Talo, jossa olen elänyt käytännössä koko lapsuuteni, on myyty. Viime päivät, tai oikeastaan viikot, olemme tyhjentäneet sitä muuttoa varten.

Vuosikymmenten aikana nurkkiin on ehtinyt kertyä valtavasti tavaraa, jolle nyt yritetään etsiä uutta sijoituspaikkaa. Koska meidän lapsienkin kodeissa kaapit tuntuvat olevan jo valmiiksi riittävän täynnä, on tehtävä tuntunut verrattain haastavalta, hetkittäin epätoivoiseltakin. Monen esineen kohdalla on tullut mieleen, että ”tätä voi joskus vielä tarvita” tai ”tästähän voisi tehdä vaikka mitä”. Tilanpuutteen vuoksi niistä on kuitenkin jouduttu luopumaan, välillä haikein mielin.