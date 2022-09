Kuluttaja on ihmeissään, kun miljardit vilahtelevat ja sähkölasku kasvaa

Asiakkaat ovat sähkönmyyjien armoilla.

Muistathan sammuttaa valot, jos et ole huoneessa. Älä lotraa suihkussa pitkiä aikoja. Hyödynnä uunin jälkilämpö.

Tällaisia ohjeita olemme saaneet lukea viime aikoina. Media on pullollaan jos jonkinmoista sähkön säästövinkkiä. Moni on huolissaan omasta sähkölaskustaan erityisesti, jos huokeahintainen määräaikainen sopimus on päättymässä. Hyvätuloiset varmasti pärjäävät, mutta keskituloisiakin suuret sähkölaskut kirpaisevat puhumattakaan pienituloisista. Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo totesi hiljattain Ylen haastattelussa, että sähkölämmitys edelleen pääasiallinen lämmitysmenetelmä valtaosalle eläkeläisistä, joista monet asuvat pientaloissa.