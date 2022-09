Tilaajille

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on antanut yhdessä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn kanssa lakkovaroituksia erikoissairaanhoitoon ja kotihoitoon.

On ymmärrettävää, että toimet herättävät huolta kansalaisissa ja päättäjissä. Haluankin kuitenkin muistuttaa, että työnantaja vastaa aina potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Työntekijän lakko-oikeus on vahva, ja työtaistelutoimille on aina vankat perustelut.