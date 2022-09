Talousnäkymät ovat epävarmat, mikä värittää kaikkea muuta.

Politiikan syyskausi on alkanut, ja poliitikkojen kesälomat taputeltu. Moni lautakunta on ehtinyt jo kokoontua, ja syksyn ensimmäinen valtuuston kokous on ensi viikolla.

Syksyllä on luvassa mielenkiintoisia poliittisia keskusteluja, sillä Nokialla on meneillään monia isoja hankkeita. Tähän lehteen haastattelimme nokialaisen politiikan kärkihahmoja: valtuuston puheenjohtajaa Arja Laitista ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Jari Haapaniemeä. Nostimme heidän kanssaan esiin syksyn tärkeimmät puheenaiheet Nokialta.