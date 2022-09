Nokian nuorisovaltuuston puheenjohtaja Markus Koski pohtii kolumnissaan sitä, kuinka vaikeaa voi olla uskaltaa erottautua joukosta.

Jokaisella meistä on omia vahvuuksia, mielenkiinnonkohteita ja asioita, joissa olemme hyviä. Minua huolestuttaa kuitenkin erityisesti yläkoulumaailmassa vallitseva ilmapiiri. Usein sellaiset nuoret, joilla on massasta poikkeavia mielenkiinnon kohteita, eivät uskalla tuoda niitä esiin. Se on ymmärrettävää, sillä juuri tuohon ikään kuuluu paljon pohdintaa omasta itsestä. Ajatellaan, että on helpompaa unohtaa oma itsensä ja pyrkiä miellyttämään muita. Minusta tuntuu, kuin nuorien keskuudessa olisi eräänlainen kuvitteellinen ”hyvän nuoren muotti”, johon kaikki pyrkivät mahtumaan. Muotti määräytyy ympäristön mukaan.