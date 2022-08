Tilaajille

Kirjoittaja muistelee Annikki Tähteä, joka on laulanut kappaleen Balladi Olavinlinnasta.

Avaruuden tähtitiede on laajuudessaan vaikea tieteen taitolaji. Myös Suomen omassa pienemmässä pihamaan tähtitarhassamme tapahtuu ja se on helpommin seurattavissa ihan paljain siristävin silmin ja kuuntelemalla höristävin korvin. Tiedonlähteinä toimii lehdistö ja televisio, ja ehkä puskaradiostakin kuuluu" pihapoliisien" ääntelyä, mutta tinnitusääni on osattava erotella, sillä tieto leviää, oli se tosi tai huhu.